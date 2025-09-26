Ресторан у центрі Львова збудував терасу біля пам'ятки — влада вимагає знесення

Львівський ресторан «Колос» замість дозволеного літнього майданчика збудував у центрі міста, на вул. Винниченка, 3, капітальну терасу. Це дозволило закладу збільшити свою площу на 83 м² за рахунок комунальної землі.

Про це повідомили в Офісі охорони культурної спадщини.

Як виявилося, власник ресторану – ТзОВ «Глинянська вежа» – у 2023 році шахрайським способом змінив технічний паспорт на будівлю, внісши туди нову капітальну прибудову. Ці відомості були внесені до державного реєстру без жодних дозвільних документів від міської влади.

Управління земельних ресурсів підтвердило, що ділянка під терасою не була відведена ресторану. Офіційний паспорт прив’язки літнього майданчика був чинним лише до кінця 2022 року.

Офіс охорони культурної спадщини заявив, що будівля є пам'яткою архітектури, а втручання в неї без погодження є незаконним.

Представники органів влади провели виїзну нараду для фіксації порушень, але власники «Колоса» на зустріч не з'явилися. Львівська міська рада планує вжити заходів для знесення незаконної споруди, звільнення захопленої землі та скасування неправомірного права власності.

Фото: Офіс охорони культурної спадщини