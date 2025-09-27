У Києві в Голосіївському парку знесуть самовільно збудований ресторан

Прокуратура Києва припинила право власності на незаконний ресторан на території Національного природного парку «Голосіївський».

Тепер юридичні перешкоди для знесення закладу усунено, повідомляють у відомстві.

Святошинська окружна прокуратура домоглася скасування державної реєстрації права власності на цю будівлю. Заяву прокурорів розглянув державний реєстратор, і це дозволило територіальній громаді відновити свої права та розблокувати процес знесення споруди.

Раніше прокурори в судах першої та апеляційної інстанцій довели, що підприємець збудував заклад у межах природно-заповідного фонду без належних правових підстав та з порушенням вимог земельного законодавства. Жодних рішень про надання в користування цієї ділянки Київрада не ухвалювала.

Нагадаємо, у червні 2025 року «Інформатор» писав , що Апеляційний суд підтримав рішення першої інстанції щодо знесення ресторану «Хінкальня Кувшин» (або «Тандир», заклад змінював назву кілька разів). Власник роками судився за право залишитися на заповідних землях. Як з’ясувалося, схема «узаконення» майна включала отримання рішення суду з міста на Луганщині, яке понад 10 років перебуває під російською окупацією.

