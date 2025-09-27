У Києві в Голосіївському парку знесуть самовільно збудований ресторан

1490
Ірина Маймур
share share

Прокуратура Києва припинила право власності на незаконний ресторан на території Національного природного парку «Голосіївський».

Тепер юридичні перешкоди для знесення закладу усунено, повідомляють у відомстві.

Святошинська окружна прокуратура домоглася скасування державної реєстрації права власності на цю будівлю. Заяву прокурорів розглянув державний реєстратор, і це дозволило територіальній громаді відновити свої права та розблокувати процес знесення споруди.

Раніше прокурори в судах першої та апеляційної інстанцій довели, що підприємець збудував заклад у межах природно-заповідного фонду без належних правових підстав та з порушенням вимог земельного законодавства. Жодних рішень про надання в користування цієї ділянки Київрада не ухвалювала.

Нагадаємо, у червні 2025 року «Інформатор» писав, що Апеляційний суд підтримав рішення першої інстанції щодо знесення ресторану «Хінкальня Кувшин» (або «Тандир», заклад змінював назву кілька разів). Власник роками судився за право залишитися на заповідних землях. Як з’ясувалося, схема «узаконення» майна включала отримання рішення суду з міста на Луганщині, яке понад 10 років перебуває під російською окупацією.

Фото: Київська міська прокуратура

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 вересня 2025
share share
Київські замальовки. Випуск 5 Київські замальовки. Випуск 5 Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск І Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск І Вчені перетворили пластикові пакети на сенсори, що виявляють токсичні метали у воді Вчені перетворили пластикові пакети на сенсори, що виявляють токсичні метали у воді «Одна битва за іншою»: як Пол Томас Андерсон зняв миттєву класику «Одна битва за іншою»: як Пол Томас Андерсон зняв миттєву класику
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.