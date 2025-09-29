Суд захистив «Протасів Яр» у Києві від забудови

Господарський суд Києва підтримав позицію Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора, відмовивши приватній компанії у скасуванні заповідного статусу території ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Одне з господарських товариств вимагало скасувати рішення Київради про створення заказника, посилаючись на те, що є користувачем понад 1 гектара землі в урочищі та планувало масштабну забудову.

Екологічні прокурори довели в суді, що договір оренди цих земель припинив дію ще понад 10 років тому. Вони наполягали, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприпустимим, оскільки це призведе до: втрати унікального природного комплексу; знищення видів, занесених до Червоної книги України; завдання шкоди археологічній спадщині.

Суд погодився з аргументами прокуратури та залишив у силі рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Фото: Wikimedia Commons