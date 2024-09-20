Київрада підтримала рішення про створення та захист заказника "Протасів Яр"

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Валерія Гуржий
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Київська міська рада підтримала рішення щодо статусу ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів Яр" імені Романа Ратушного а також рішення щодо його захисту.

Про це повідомили у ГО "Захистимо Протасів Яр".

У Київраді додали, що місто розробить положення та екологічний паспорт ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів Яр" імені Романа Ратушного з метою захисту зеленої зони та унеможливлення будь-якої забудови в майбутньому.

До екологічного паспорта увійде детальна інформація про флору та фауну заказника, його природні особливості, а також історична та екологічна цінність. Документ дозволить більш чітко регламентувати охорону території та зберегти її унікальні природні комплекси від знищення.

Боротьба за збереження зеленої зони Протасового Яру тривала декілька років. Фірма "Дайтона Груп" планувала на території урочища будівництво ЖК Tourbillon з трьома 40-поверхівками. У 2019 році на місці забудови місцеві мешканці та активісти своїми автомобілями перекривали доступ техніці забудовника.

У липні 2020 року Протасовому Яру повернули статус зеленої зони, а в жовтні того ж року суд скасував дозвіл на будівництво ЖК в урочищі.

А в січні 2022 року міський голова Віталій Кличко повідомив, що влада міста розпочала роботу над створенням ландшафтного заказника.

Фото: ГО "Захистимо Протасів Яр"

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Опубліковано: 20 вересня 2024
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