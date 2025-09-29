Забудовник проводив незаконні роботи в одному зі скверів Києва, — активісти

27 вересня мешканці Києва зафіксували продовження незаконних будівельних робіт у сквері імені Павла Тичини за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 3. Про це повідомили в ГО «За збереження скверу імені Павла Тичини».

Роботи розпочалися в суботу о 07:30. «Без організованого заїзду важка техніка пересувається прямо по тротуару та зелених насадженнях, знищуючи газони та дерева, створюючи небезпеку для пішоходів», — йдеться у повідомленні.

Мешканці викликали поліцію, яка зафіксувала порушення, включаючи незахищений електрокабель за межами паркану. Після цього роботи призупинили.

Згідно з рішенням Київради №5900/5941 від 15 грудня 2022 року, ця ділянка ділянка площею 0,24 га має статус зеленої зони загального користування, зауважує «КВ». Попри це, вона була обгороджена, що перекрило наскрізний прохід між вулицею Миколайчука та проспектом Тичини.

За даними кадастру, власником землі є ТОВ «БК “БУДЄВРОСЕРВІС”» (отримала ділянку у 2007 році). Громадськість стверджує, що виведення та відчуження ділянки з публічного користування відбулося з порушенням процедур: без обов'язкових громадських слухань та належного оприлюднення документів.

Фото: ГО «За збереження скверу імені Павла Тичини»

Опубліковано: 29 вересня 2025
