Прокуратура Києва розслідує вирубку дерев біля Русанівської протоки — що каже забудовник

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом вирубки дерев і будівельних робіт на території прибережної зони Русанівської протоки в Дніпровському районі. Про це повідомила пресслужба відомства.

«На цей час вже проведено огляд місця події та виявлено 14 зрізаних дерев, частину земельної ділянки розрівняно спецтехнікою та засипано піском», — йдеться в дописі.

Правоохоронці з’ясовують законність робіт. Правопорушення попередньо кваліфікували як самовільне будівництво та незаконну порубку лісу.

Раніше ветеран і активіст Олег Симороз повідомив про вирубку дерев на території ландшафтного заказника «Горбачиха». За його словами, екскаватор, що засипав ділянку з деревами, заїхав з території будівництва ЖК «Русанівська гавань», що належить компанії «Ковальська».

Компанія «Ковальська» у коментарі БЖ заявила, що жодного капітального будівництва чи розширення території ЖК на цій ділянці не планується. Натомість проводяться роботи з благоустрою — розчистка від захаращення, відсипання ґрунту, планування пішохідної зони з можливістю проїзду пожежної техніки. Забудовник наголошує, що роботи виконуються на підставі затвердженого Генплану та відповідно до технічних умов ГУ МНС України в м. Києві від 03.05.2006 та Департаменту транспортної інфраструктури від 29.12.2014. У компанії додають, що згідно з листом КП «Плесо» від 10.07.2023, ділянка не має статусу заказника.

Урочище Горбачиха, площею близько 100 га, з 1994 року зарезервоване для створення ландшафтного заказника. Однак частину цієї території передали в оренду для будівництва торговельно-офісного центру з паркінгом. У зв'язку з цим Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) подав позов до суду, вимагаючи визнати рішення про передачу ділянки незаконним і розірвати договір оренди, підписаний у 2008 році та продовжений у 2018 році.

Фото: Прокуратура Києва