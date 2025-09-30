У Львові з'явиться перший в Україні терапевтичний сквер для пацієнтів онкоцентру

281
Ірина Маймур
У Львові біля обласного онкоцентру на вулиці Гашека, 2А облаштують перший в Україні терапевтичний сквер «Жити зараз».

Простір розробили для підтримки пацієнтів, які борються з раком, пише «Твоє місто».

За словами співзасновниці благодійного фонду «Жити зараз» Оксани Цебрівської, ідея виникла після її особистого досвіду лікування.

«Я зрозуміла, що природа лікує. Ми хочемо створити місце, яке даруватиме надію і силу», — пояснила вона.

У сквері передбачили зони для відпочинку, доріжки з мотиваційними написами, локацію для терапевтичного садівництва, альтанку, декоративний фонтан і майданчик для заходів та майстеркласів.

Вартість проєкту — 67 мільйонів гривень. Щоб зібрати кошти на першу чергу, 25 вересня шеф-кухар Євген Клопотенко та симфонічний оркестр INSO-Львів провели благодійну вечерю, на якій зібрали 650 тисяч гривень.

У фонді зазначають, що у світі існує лише 24 подібні простори — переважно в США та Канаді.

Фото: БФ «Жити зараз» / «Твоє місто»

Опубліковано: 30 вересня 2025
