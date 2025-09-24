На Голосківському кладовищі у Львові збудують військовий Меморіал Героїв

Виконком Львівської міської ради погодив концепцію облаштування військового меморіалу на Голосківському кладовищі. Він буде виконаний за зразком Меморіалу Героїв на Личакові.

Проєкт передбачає 278 поховань, площу для пам’ятних заходів, інформаційний центр, дзвіницю, флагштоки та дуб як символ пам’яті. Територію відокремлять умовною межею — це може бути огорожа, брама чи стовпці. Також її підсвітять увечері. Усі надмогильні споруди матимуть єдиний стиль — із козацьким хрестом як символом боротьби за Україну. Однаковою буде й військова атрибутика.

«Ми хочемо, щоб незалежно від того, на якому цвинтарі Львівської громади похований захисник, могили були впізнавані та сприймалися як частина одного меморіального комплексу. Це — про єдність і гідність», — каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Між секторами облаштують інклюзивні доріжки з твердим мощенням і проїзди завширшки 4 метри, які забезпечать зручність для відвідувачів і доступ спеціалізованої техніки. Ширина проходів між рядами складатиме до 2 метрів, що дозволить безперешкодно пересуватися двом людям на кріслах колісних одночасно.

Розробкою займався Інститут просторового розвитку спільно з фахівцями з меморіалізації. Концепцію попередньо обговорили з родинами полеглих воїнів, врахувавши їхні пропозиції.

Нагадаємо, що поле військових поховань розташоване в південній частині кладовища, навпроти Центру протезування «Незламні». Ділянка має площу 0,5 га.

Візуалізації: Інститут просторового розвитку; Львівська міська рада

Опубліковано: 24 вересня 2025
