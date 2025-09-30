Суд зобов'язав Київраду надати «Крістеровій гірці» статус заповідника

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке зобов’язує Київську міську раду надати території «Крістерова гірка» статус об’єкта природно-заповідного фонду. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначена територія площею 17,5 га була зарезервована для заповідання ще у 1994 році рішенням Київської міської ради народних депутатів, проте протягом майже 30 років Київрада не вчинила жодних дій для фактичного надання цього статусу.

«Крістерова гірка» — історична місцевість на Пріорці в Подільському районі. Це колишня водно-ботанічна територія, що належала родині Крістерів, які заснували у Києві відому садівничу фірму в XIX столітті.

На території окрім житлових будинків розташовані парки, численні ботанічні пам'ятки природи, зокрема один заказник і другий за віком дуб Києва. Надання статусу заповідника дозволить зберегти цінний ландшафт, водну акваторію, а також рідкісні види тварин та рослин у межах мегаполіса. Це підтвердили науковці Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного та Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Прокуратура повідомила, що продовжує вживати заходів для надання заповідного статусу й іншим об’єктам, зарезервованим у 1994 році. Зокрема, на розгляді суду зараз перебуває позов щодо надання статусу природно-заповідного фонду острову Долобецький площею 149,5 га.

Фото: Київська міська прокуратура