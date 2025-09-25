Прокуратура викрила осіб, які намагалися заволодіти землею музею в Пирогові

Артем Черничко
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом людям, що намагалися незаконно заволодіти державною земельною ділянкою площею 1,5 гектара на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Про це повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про керівника та працівницю приватного товариства. Для реалізації плану керівник виготовив підроблені технічні паспорти, довідки й акти прийому-передачі, на підставі яких зареєстрував право власності на фіктивні об’єкти нерухомості загальною площею понад 8 тисяч м². Далі зловмисники включили ці об'єкти до статутного капіталу товариства і спробували оформити землевпорядну документацію для отримання ділянки в користування.

Реалізувати задум до кінця підозрювані не змогли — їх викрили правоохоронці. На землю накладено арешт, завдяки чому державі не було завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано як замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Фото: Wikimedia Commons

Опубліковано: 25 вересня 2025
