Покровськ, Слов'янськ і Суми: ще 16 міст отримали відзнаку «Місто-герой України»
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» шістнадцяти містам у семи областях.
Відзнаку присвоєно Баштанці, Вознесенську, Гуляйполю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Куп’янську, Марганцю, Нікополю, Оріхову, Павлограду, Покровську, Слов’янську, Старокостянтинову, Сумам і Тростянцю.
В указі йдеться про відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, що їх вони виявили в захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії РФ.
Міста-герої:
Баштанка (Миколаївщина). Жителі міста з перших днів війни організували спротив та власними силами розбили колону ворога, що значно загальмувало просування окупантів.
Вознесенськ (Миколаївщина). Жителі разом із ЗСУ зупинили наступ трьох колон окупантів, підірвавши мости, що не дало ворогу відрізати Україну від моря.
Гуляйполе (Запорізька область). Місто перебуває під постійними обстрілами та розташоване за 5 км від лінії фронту, але тримає оборону, захищаючи прямі шляхи до Запоріжжя та Дніпра.
Дружківка (Донеччина). Попри постійні обстріли, в місті працюють усі необхідні служби, волонтери та комунальники, які ліквідовують наслідки російських атак.
Костянтинівка (Донеччина). Місто було надійним тилом та прихистком для переселенців, а нині перебуває в зоні бойових дій під постійними обстрілами.
Краматорськ (Донеччина). Місто стало головним логістичним хабом і форпостом регіону, попри постійні обстріли та значні руйнування.
Куп’янськ (Харківщина). Після звільнення під час Харківського контрнаступу місто залишається в зоні активних бойових дій та перебуває під постійними російськими обстрілами.
Марганець (Дніпровщина). Місто зазнає постійних ударів артилерією з тимчасово окупованого Енергодара, але завдяки організованості жителів продовжує жити.
Нікополь (Дніпровщина). Місто перебуває під постійними обстрілами з липня 2022 року, але люди залишаються, а всі необхідні служби працюють над відновленням зруйнованого.
Оріхів (Запорізька область). Місто під артилерійськими та авіаційними ударами з перших днів вторгнення, його оборона стримує окупантів від просування вглиб Запорізької області.
Павлоград (Дніпровщина). Стратегічно важливий центр евакуації та госпітальна база, що працює на оборонний комплекс, попри постійні ракетні та дронові атаки.
Покровськ (Донеччина). Форпост для Сил оборони на стратегічно важливому напрямку, який із липня 2024 року перебуває в зоні активних бойових дій під постійними обстрілами.
Слов’янськ (Донеччина). Місто, яке зіткнулося з російською агресією ще у 2014 році, залишається прифронтовою зоною і забезпечує роботу єдиного пологового будинку на всю область.
Старокостянтинів (Хмельниччина). Стратегічно важливе місто, яке ефективно забезпечує життєдіяльність, попри майже 30 ракетних і 300 дронових обстрілів лише цього року.
Суми. Прикордонний обласний центр, який першим зіткнувся з вторгненням, перебував в оточенні до квітня 2022 року, де активно діяв спротив добровольців і партизанський рух.
Тростянець (Сумщина). Місто, яке було окуповане в перший день війни, але спротив населення та допомога ЗСУ зупинили наступ окупантів на інші міста Сумщини.
Загалом почесну відзнаку «Місто-герой України» тепер мають 26 міст. У березні 2022 року вона була присвоєна Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову, а також Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.