Суми, Херсон, Харків, Запоріжжя: 20 українських брендів із прифронтових областей

Зібрали 20 українських брендів із прифронтових областей, які, попри російські обстріли та проблеми з електрикою, не припиняють свою діяльність.

Одяг

Stl.katin

Це бренд одягу із Запоріжжя, який пропонує мікс повсякденного стилю з елегантним діловим. Головні фішки Stl.katin — вільні лінії, природна жіночність та мінімалізм. До того ж бренд має позиції унісекс.

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WONDER

Харківський бренд WONDER на початку повномасштабного вторгнення рф переїхав на захід України, однак незабаром повернувся і продовжив створювати одяг у рідному місті.

Марка відома своїми якісними пальтами. А в їхній цьогорічній літній колекції можна знайти стильні речі з льону й сатину різних кольорів.

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MADON

Ще один бренд із Запоріжжя, історія якого почалася влітку у 2019 році. Перша колекція повністю складалася із шовкових спідниць і суконь. Наразі бренд випускає базові й лімітовані колекції, працює над сезонним асортиментом і доповнює капсули новими моделями з натуральних тканин і трикотажем.

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ROZMOVA

Цей сумський бренд створює футболки, світшоти, джогери, майки, лонгсліви та аксесуари. Його творці обирають тканини з переважним вмістом органічної бавовни (від 80 % до 100 %). Вона не кошлатиться ззовні й за умови правильного догляду довго залишається як нова.

Нині виробництво та шоурум ROZMOVA в Сумах у процесі релокації.

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minnim

Це український монобренд джинсового одягу із Запоріжжя, який був заснований 2016 року. Він розвиває культуру свідомого споживання.

Бренд виробляє лімітовану кількість моделей поза часом зі щільного деніму. Вироби не втрачають форми, не витягуються і носяться щонайменше 8 сезонів.

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Virna

Власне виробництво бренд запустив у 2016 році в Херсоні. За роки існування команда марки виросла й налічує понад 30 осіб.

Virna створює костюми, пальта, тренчі та вишукані сукні. У разі необхідності тут можуть пошити модель, що сподобалась, за заданими параметрами.

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STEZHKA

Молодий бренд із Запоріжжя створює апсайклінг-піджаки оверсайз-крою з етномотивами. У нього можна придбати моделі із вишивкою, макраме, квітами, малюнками та хусткою.

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Zagrava

Zagrava — це херсонський бренд, який створює одяг із м’якого льону. ДНК марки — кімоно.

Крім того, у бренда можна купити костюми, сукні, жилети, штани, топи, комбінезони, сорочки тощо.

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LOLA BRA

Це бренд спідньої білизни та комфортного базового одягу із Сум. Його створили дві подруги Аня і Катя.

Їхній бізнес почався у 2014 році як маленька майстерня з пошиву білизни ручної роботи. А вже у 2020 році LOLA BRA розширив асортимент, додавши спортивний одяг, повсякденні луки та вбрання для дому.

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Взуття

Merle

Харківський бренд Merle виробляє шкіряне анатомічне та barefoot взуття. Воно має розширений носок, який не тисне на пальці й запобігає деформації та викривленню пальців та появі кісточки.

Бренд виготовляє взуття всіх сезонів: зимове, демісезонне та літнє. У нього є черевики на шнурівці і блискавці, босоніжки, сандалі, туфлі, кросівки та напівчобітки.

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Svitlana Zamkova

Svitlana Zamkova — це сімейна фабрика шкіряного взуття з Харкова. Бренд виготовляє моделі з італійських матеріалів, зокрема клоги, босоніжки, балетки тощо.

Взуття харківського виробники вже носять у 35 країнах світу.

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Сумки та прикраси

zori.bag

Цей харківський бренд виготовляє оригінальні сумки з текстильного крафту із 2019 року. Унікальна фішка zori.bag — кастомізовані зйомні написи та ремінці.

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Орінго

Ювелірний дім Орінго — справжня сімейна справа. Бренд двадцять років створює в Харкові срібні прикраси і продовжує це робити, попри постійні російські обстріли.

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Постільна білизна

UKONO

UKONO створює подушки, ковдри, текстиль, одяг та аксесуари з конопляних матеріалів. На початку осені 2022 року бренд додав до асортименту ще і продукти з конопель: олію, гранолу, печиво, цукерки, суміш "Омега мікс", протеїн, висівки, насіння конопель тощо.

Виробництво марки знаходиться в Сумах.

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Домашній декор

LOFU

Бренд світла Lights of Ukraine (LOFU) було створено вже після 24 лютого 2022 року. Засновники дотримуються у виробництві трьох принципів: самобутності сучасної України, високої ефективності та інноваційності.

Усі світильники LOFU збираються вручну.

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Clay Kyiv

Це бренд крафтового декору з глини, який створює стильні мінімалістичні вироби за ціною масмаркету.

Виробництво Clay Kyiv розташоване в місті керамістів — прифронтовому Слов’янську.

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Косметика

Nature House

Молодий бренд натуральної косметики Nature House — із Сумської області. Він був заснований на початку пандемії 2020 року.

Бренд пропонує екологічно чисті засоби для догляду й орієнтується на тверду форму продуктів. У Nature House можна купити тверді шампуні, скраби і мило виключно із натуральних компонентів.

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Їжа

Polton

Polton — це сімейна сироварня із Запоріжжя, яка створює сир власноруч.

"Ми віримо в силу традицій, ручної роботи та вміння передати унікальний смак сиру в кожній партії", — говорять власники бізнесу.

У Polton можна замовити халумі, страчателу, монтанʼя, плавлений сир із грибами, рикоту тощо.

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Смачно Shop

Запорізька компанія Смачно Shop виготовляє смаколики без цукру й барвників, зокрема натуральні сухофрукти, горіхи, пастилу, фріпси тощо. Також в асортименті цього сімейного бізнесу є джерки та ковбаски з відбірного м’яса.

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Liqberry

Liqberry — це херсонський виробник натуральних та корисних ягідних паст, аналогів яких немає на ринку. Пасти не містять води, цукру та консервантів — тільки 100 % ягоди.

Також бренд нещодавно почав виготовляти пастилу зі смаками брусниця, чорниця, ягідний мікс (ожина, малина, полуниця), обліпиха/імбир.

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Фото: із соцмереж брендів