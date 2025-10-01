У Києві з’явилися 18 оцифрованих спортивних маршрутів із аудіогідами

Ірина Маймур
У Києві створили 18 спортивних маршрутів із навігацією, QR-кодами та цифровим контентом, повідомляє КМДА.

Відтепер кияни та гості міста зможуть не лише тренуватися, а й дізнаватися цікаві факти про історію та культуру Києва.

Таблички з навігацією вже встановили на 10 маршрутах, решта з’явиться найближчим часом.

Маршрути розробили спільно з асоціацією масового спорту з урахуванням популярності та зручності для бігунів. Їх можна знайти на туристично-культурному хабі за посиланням.

Кожен маршрут має власний аудіогід, який можна прослухати, просканувавши QR-код на табличках. Також у цифровій версії доступні 10 3D-об’єктів та 5 VR-турів.

Серед маршрутів — Голосіївські гірки, Оболонь Run, Володимирська гірка — Паркова алея тощо.

Технічну частину проєкту виконала команда КП «ГІОЦ», а партнером стала компанія Adidas, яка профінансувала встановлення навігаційних табличок.

Фото: КМДА

Опубліковано: 01 жовтня 2025
