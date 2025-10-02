У Києві невідомі обклеїли гомофобними листівками книгарню «Сенс» — вдруге за тиждень

Київську книгарню «Сенс» біля станції метро «Арсенальна» знову обклеїли гомофобними листівками. Перший інцидент стався 28 вересня, другий — 1 жовтня, повідомили в соцмережах закладу.

«1 жовтня ввечері угрупування молодиків у масках вдруге прийшли до книгарні на Арсенальній. Цього разу їх було більше. Чоловіки заблокували двері на вхід, розклеїли гомофобні листівки, налякали наших книгарок та гостей і фільмували все на камеру», — йдеться в дописі.

Співробітники магазину вдруге написали заяву до поліції. Офіційної реакції від столичних правоохоронців наразі немає.

У неділю, 28 вересня, четверо людей у масках вже намагалися обклеїти вікна «Сенсу». Тоді їм перешкодила книгарка, яка вибігла та відігнала невідомих.