У Києві невідомі обклеїли гомофобними листівками книгарню «Сенс» — вдруге за тиждень

463
Артем Черничко
share share

Київську книгарню «Сенс» біля станції метро «Арсенальна» знову обклеїли гомофобними листівками. Перший інцидент стався 28 вересня, другий — 1 жовтня, повідомили в соцмережах закладу.

«1 жовтня ввечері угрупування молодиків у масках вдруге прийшли до книгарні на Арсенальній. Цього разу їх було більше. Чоловіки заблокували двері на вхід, розклеїли гомофобні листівки, налякали наших книгарок та гостей і фільмували все на камеру», — йдеться в дописі.

Співробітники магазину вдруге написали заяву до поліції. Офіційної реакції від столичних правоохоронців наразі немає.

У неділю, 28 вересня, четверо людей у масках вже намагалися обклеїти вікна «Сенсу». Тоді їм перешкодила книгарка, яка вибігла та відігнала невідомих.

Фото: книгарня «Сенс»
Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 жовтня 2025
share share
Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.