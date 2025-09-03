Доньці Наталки Ворожбит відмовили в гуртожитку УКУ через емодзі з ЛГБТ-прапором

Ірина Маймур
Режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит повідомила, що керівництво Українського католицького університету у Львові відмовило її доньці Парасці в поселенні до гуртожитку через емодзі з ЛГБТ-прапором у соцмережах.

За словами Ворожбит, донька вступила на гуманітарний факультет і вже сплатила семестр. Спершу під час співбесіди їй запевнили, що всіх студентів з інших міст поселяють у Колегіум (гуртожиток УКУ). Однак за 12 днів до початку навчання родині повідомили про відмову.

“Завдяки неформальним зв’язкам я дізналася причину відмови: на сторінці в інстаграмі Параски (якою вона востаннє користувалася в 2024 році і на яку підписані всі її родичі), вони знайшли емодзі — прапорець ЛГБТ”, — написала режисерка.

Вона також розповіла, що представниця університету телефоном підтвердила цю причину та запропонувала альтернативне житло в квартирі для педагогів — за умови, що донька прибере символ зі сторінки.

“Вона своїми очима бачила його скрин з інстаграму (!). Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що «це все одно що повісити російський прапор на своїй аватарці»”, — пише Ворожбит.

Родина відмовилася й розірвала контракт з УКУ, після чого дівчина подала документи до Києво-Могилянської академії.

УКУ опублікував офіційну відповідь на запит доньки Ворожбит. Там ідеться, що відмова стосувалася участі в освітньо-формаційній програмі “Християнська духовність у постмодерній добі”, а не навчання в університеті загалом.

За словами адміністрації, цього року заявок було значно більше, ніж місць, тому довелося відмовити понад 15 студентам. Критеріями відбору назвали “розуміння місії та цінностей УКУ”, мотивацію до участі у формаційній програмі, а також знання та готовність дотримуватися правил проживання в Колегіумі.

Водночас у повідомленні університету немає жодних згадок про емодзі з ЛГБТ-прапором.

Фото: Arthur zKrause / Unsplash

Опубліковано: 03 вересня 2025
