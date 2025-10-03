У Британії тестують GPS-квитки для поїздів: система сама визначає найнижчу ціну

Ірина Маймур
У Великій Британії запустили пілотний проєкт безквиткової системи оплати за проїзд у поїздах. Вона відстежує маршрут пасажира за допомогою GPS на смартфоні й автоматично розраховує найнижчу вартість подорожі, пише Euronews.

Нова схема вже працює на півночі Англії — зокрема, на лінії Гаррогейт–Лідс, а також тестувалася у вересні на напрямку Дербі–Лестер–Ноттінгем. Найближчим часом її поширять на інші маршрути, зокрема між Шеффілдом, Донкастером і Барнслі.

Як працює система:

  • застосунок фіксує станцію, де пасажир починає поїздку, і пропонує зареєструватися
  • після виходу з потяга потрібно натиснути «завершити поїздку»
  • через кілька хвилин надходить повідомлення з остаточною ціною — вона завжди нижча за стандартну
  • для контролю і турнікетів генерується штрихкод

Учасники експерименту отримують бонус — £15 (приблизно 840 гривень) на рахунок у застосунку.

Подібні системи вже працюють у Данії, Нідерландах і Швейцарії. У Данії застосунок Rejsekort критикували через вимогу постійного доступу до геолокації, навіть коли він не використовувався. Згодом розробники додали можливість обирати «доступ лише під час використання».

Фото: Doncaster Free Pres

Опубліковано: 03 жовтня 2025
