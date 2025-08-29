Uber запустить прямі потяги з Лондона до Парижа, Брюсселя й Лілля

Ірина Маймур
Компанія Uber оголосила про новий залізничний проєкт Uber Trains, який з’єднає Лондон із європейськими містами через тунель під Ла-Маншем.

Про це пише Euronews.

З 2029 року десять швидкісних поїздів вирушатимуть зі станції Stratford International на сході Лондона та прямуватимуть до Парижа, Брюсселя і Лілля. Проєкт реалізують у партнерстві зі стартапом Gemini Trains.

Uber Trains стане прямим конкурентом Eurostar, який досі мав монополію на цьому маршруті. Квитки планують продавати у застосунку Uber, де вже доступні замовлення таксі, велосипедів і річкових круїзів Темзою.

У поїздах передбачені сучасні купе економ- і бізнес-класу з Wi-Fi та роз’ємами для зарядки гаджетів. Пасажирам також пропонуватимуть харчування та напої.

Фото: Frank van Hulst / Unsplash

Опубліковано: 29 серпня 2025
