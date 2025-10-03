У Києві просять демонтувати засклені балкони й кондиціонери з історичних фасадів

На сайті Київради з’явилася петиція з вимогою заборонити встановлення засклених балконів і кондиціонерів на фасадах історичних будівель столиці та демонтувати вже наявні.

Автор звернення Давид Скришевський зазначає, що майже кожен другий будинок у центрі Києва має засклений балкон, що псує автентичний вигляд архітектури. Він наголошує, що в багатьох містах України та Європи подібні практики вже давно заборонені.

«Таке сміття на фасаді змінює оригінальний вигляд будівлі. Це знущання з історичної архітектури нашого міста, яке має потенціал бути на рівні провідних європейських столиць», — йдеться у зверненні.

Станом на 3 жовтня петиція зібрала понад 100 підписів із 6000 необхідних. До завершення збору голосів залишається 58 днів.