Школа у Тернополі блокує повернення відреставрованого історичного вікна

127
Ірина Маймур
share share

Адміністрація школи №4 у Тернополі не дозволяє встановити відреставроване автентичне вікно, що було демонтоване і пошкоджене під час незаконної заміни на пластикове.

Реставрацію організувала ГО «Брами Тернополя», яка займається збереженням культурно-історичної спадщини міста, пише NE:Urban.

Торік Тернопільська ОВА видала школі припис за незаконне втручання в історичну будівлю, однак керівництво закладу документ проігнорувало. У червні 2025-го директорка на засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини публічно запевнила, що виконає рішення фахівців, але нині відновлення блокується.

Попри те, що всі профільні підрозділи міської ради та ОДА вже погодили повернення вікна, школа продовжує заперечувати його автентичність і стверджує, що воно може бути радянського походження.

Автентичність конструкції підтвердили реставратори й експертки: доцентка, історикиня архітектури Тетяна Казанцева та начальниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Тетяна Балукова.

Реставраційні роботи виконала майстерня KARP Restorer: відновили втрачені фрагменти металу та зібрали вікно з уламків. Скло планують вставити вже під час монтажу в будівлі.

ГО «Брами Тернополя» називає ситуацію абсурдною.

«Вікно поки перебуває на перетримці. Ми щиро віримо, що найближчим часом адміністрація подивиться на ситуацію тверезо. Адже це вікно, яке ще торік було частиною школи й культурної спадщини, справді чекає на своє повернення», — зазначають активісти.

Зазначимо, що будівля тернопільської школи №4 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Саме приміщення було збудоване на початку XX століття. У міжвоєнний період тут працювала гімназія, яка згодом отримала назву ім. Юліуша Словацького. Будь-які втручання у фасад будівлі мають погоджуватися з органами охорони спадщини.

Фото: NE:Urban

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 жовтня 2025
share share
Ілон Маск закликає бойкотувати Netflix через трансгендерного персонажа в дитячому шоу Ілон Маск закликає бойкотувати Netflix через трансгендерного персонажа в дитячому шоу «Стороннім вхід дозволено»: як Віка Темнова перетворює перехожих на героїв фешн-зйомки «Стороннім вхід дозволено»: як Віка Темнова перетворює перехожих на героїв фешн-зйомки У Києві просять демонтувати засклені балкони й кондиціонери з історичних фасадів У Києві просять демонтувати засклені балкони й кондиціонери з історичних фасадів Серіал «Гострі картузи» отримає сиквел — продюсуватиме Кілліан Мерфі Серіал «Гострі картузи» отримає сиквел — продюсуватиме Кілліан Мерфі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.