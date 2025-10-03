Школа у Тернополі блокує повернення відреставрованого історичного вікна

Адміністрація школи №4 у Тернополі не дозволяє встановити відреставроване автентичне вікно, що було демонтоване і пошкоджене під час незаконної заміни на пластикове.

Реставрацію організувала ГО «Брами Тернополя», яка займається збереженням культурно-історичної спадщини міста, пише NE:Urban.

Торік Тернопільська ОВА видала школі припис за незаконне втручання в історичну будівлю, однак керівництво закладу документ проігнорувало. У червні 2025-го директорка на засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини публічно запевнила, що виконає рішення фахівців, але нині відновлення блокується.

Попри те, що всі профільні підрозділи міської ради та ОДА вже погодили повернення вікна, школа продовжує заперечувати його автентичність і стверджує, що воно може бути радянського походження.

Автентичність конструкції підтвердили реставратори й експертки: доцентка, історикиня архітектури Тетяна Казанцева та начальниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Тетяна Балукова.

Реставраційні роботи виконала майстерня KARP Restorer: відновили втрачені фрагменти металу та зібрали вікно з уламків. Скло планують вставити вже під час монтажу в будівлі.

ГО «Брами Тернополя» називає ситуацію абсурдною.

«Вікно поки перебуває на перетримці. Ми щиро віримо, що найближчим часом адміністрація подивиться на ситуацію тверезо. Адже це вікно, яке ще торік було частиною школи й культурної спадщини, справді чекає на своє повернення», — зазначають активісти.

Зазначимо, що будівля тернопільської школи №4 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Саме приміщення було збудоване на початку XX століття. У міжвоєнний період тут працювала гімназія, яка згодом отримала назву ім. Юліуша Словацького. Будь-які втручання у фасад будівлі мають погоджуватися з органами охорони спадщини.

Фото: NE:Urban