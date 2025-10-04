У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь партизанського руху «АТЕШ»

На сайті Київради зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати одну з вулиць столиці на честь партизанського руху «АТЕШ», який діє на окупованих територіях України, а також в рф.

Автор петиції Микита Родителєв наголошує, що під час війни слід вшанувати всіх, хто здійснює героїчні подвиги, зокрема й підпільників, які борються в тилу ворога.

Створений у 2022 році рух «АТЕШ» передає українським військовим інформацію про місця дислокації російських військових та техніки, а також здійснює диверсії на окупованих територіях.

«Пропоную перейменувати на честь цих партизанів вулицю в Києві. Можливо, через Закон України про декомунізацію», — пише автор петиції.

Зараз ініціатива зібрала 52 підписів із 6000 необхідних. Підписати її можна на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Фото: «АТЕШ»