У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь партизанського руху «АТЕШ»
На сайті Київради зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати одну з вулиць столиці на честь партизанського руху «АТЕШ», який діє на окупованих територіях України, а також в рф.
Автор петиції Микита Родителєв наголошує, що під час війни слід вшанувати всіх, хто здійснює героїчні подвиги, зокрема й підпільників, які борються в тилу ворога.
Створений у 2022 році рух «АТЕШ» передає українським військовим інформацію про місця дислокації російських військових та техніки, а також здійснює диверсії на окупованих територіях.
«Пропоную перейменувати на честь цих партизанів вулицю в Києві. Можливо, через Закон України про декомунізацію», — пише автор петиції.
Зараз ініціатива зібрала 52 підписів із 6000 необхідних. Підписати її можна на сайті електронних петицій Київської міської ради.
Фото: «АТЕШ»