Проспект у Києві пропонують перейменувати на честь Віталія Кличка — петиція

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію з пропозицією перейменувати проспект Маршала Рокоссовського на проспект Віталія Кличка. Петиція, опублікована 1 жовтня 2025 року, обґрунтовує необхідність такого кроку дерусифікацією топоніміки столиці.

Автор звернення, Андрій Слободян, зазначає, що радянський воєначальник Костянтин Рокоссовський не мав безпосереднього відношення до історії чи розвитку Києва. Натомість Віталій Кличко, як багаторазовий чемпіон світу з боксу та чинний мер столиці з 2014 року, є широко відомою постаттю.

Віталій Кличко. Фото: КМДА

Перейменування проспекту на честь Кличка сприятиме формуванню позитивного іміджу Києва, вважає ініціатор петиції. Також це відповідає Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів», додає він.

Станом на 3 жовтня петиція має менше 100 підписів. Якщо звернення набере 6000 голосів, мер Києва буде зобов'язаний надати офіційну відповідь.

Проспект Маршала Рокоссовського. Фото: Wikimedia Commons

Проспект Маршала Рокоссовського розташований в Оболонському районі столиці та пролягає від Полярної вулиці до вулиці Юрія Кондратюка.