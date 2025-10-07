«Якийсь дід Панас»: пам’ятник Шевченку на Львівщині викликав обурення у соцмережах

319
Дар'я Нагорна
share share

У місті Белз Львівської області відкрили й освятили пам’ятник Тарасу Шевченку. Образ поета, якого зобразили неприродно старим, а також вигляд постаменту викликав обурення у соцмережах. Зокрема, секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич розкритикувала роботу.

Понад рік над створенням пам’ятника працював скульптор Микола Король разом із сином Тарасом. Вони зобразили Шевченка в кожусі, шапці і з книгою, та поставили пам’ятник на постамент із чорними табличками.

«Вибачте мені, будь ласка, але, якщо ви думали, що бачили всякий кіч, то ви, певно, не бачили памʼятника Шевченкові в Белзі, який освятили буквально минулого тижня. Може, то якийсь дід Панас з вечірньої казки?» — зазначила Герич.

За словами активістки, постать виглядає неприродно старою та зовсім не передає образ Шевченка, який пішов із життя у 47 років. Вона також розкритикувала композицію пам’ятника — зокрема, постамент і форму монумента, назвавши її «трибуною з кращих часів парткомів».

У коментарях її загалом підтримали, зокрема дизайнер і військовий Тарас Іщик зазначив: «Якщо системно всі такі речі проводити через архітектурні конкурси навіть обласного рівня, то такого буде менше. Ну і плюс роль громади в цьому ділі на рівні “нравицця-не нравицця” теж вирішує. Тим більше якщо це за гроші громади було зроблено».

Водночас коментатор Ігор Чава говорить про відсутність розуміння, якою має бути пам’ять: «Проблема не лише в кічі. Проблема в короткозорості. Автори творять пам’ять, але рідко думають, як вона виглядатиме через сто років».

Фото: Анна Герич

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 жовтня 2025
share share
Безодня, яку побудував Кормак Безодня, яку побудував Кормак Лауреата Нобелівської премії не можуть знайти, бо він у поході без зв'язку Лауреата Нобелівської премії не можуть знайти, бо він у поході без зв'язку У Львові оновлять пам'ятну таблицю українській режисерці Ларисі Шепітько У Львові оновлять пам'ятну таблицю українській режисерці Ларисі Шепітько Швеція стала першою країною, яку «призначають» лікарі Швеція стала першою країною, яку «призначають» лікарі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.