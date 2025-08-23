У Львові реставрують скульптури XVI століття з Королівської кам’яниці

У Львові тривають реставраційні роботи скульптур, знайдених на горищі Королівської кам’яниці.

Про це повідомили у Національному інституті польської культурної спадщини за кордоном "Полоніка".

Скульптури XVI століття зображають короля, лицарів та пару дельфінів. Автори робіт залишаються невідомими.

У львівській реставраційній майстерні у скульптур дельфінів укріплюють тріщини та заповнюють дрібні отвори мінеральними матеріалами, а великі щілини підсилюють вставками з місцевого вапняку. У фігур короля та лицарів реставратори склеюють фрагменти й заповнюють тріщини та шви. Щоб виставити їх у вертикальному положенні, виготовили спеціальні робочі рамки. Усі процеси виконують обережно, зі збереженням автентичності.

Роботи проводить фірма Restauro sp. z o.o. у межах програми #ProgramOchrona.

Королівська кам’яниця розташована на східному боці площі Ринок. Її збудували у XVII столітті як купецький дім. У різні часи будівля належала родині Собеських, зокрема королю Яну III. На початку ХХ століття кам’яницю перетворили на Національний музей імені Яна III. Нині вона входить до Львівського історичного музею.

Фото: Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном “Полоніка”

Опубліковано: 23 серпня 2025
