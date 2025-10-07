У Буенос-Айресі збудували «прозорий» хмарочос

Архітектурна студія Rafael Viñoly Architects завершила будівництво 16-поверхового офісного хмарочоса Vilo Tower у Буенос-Айресі. Проєкт вирізняється інноваційним дизайном, який поєднує подвійну висоту поверхів із максимальною прозорістю, пише Dezeen.

Споруда, що сягає 60 метрів, розташована вздовж жвавого проспекту і слугуватиме штаб-квартирою оператора аеропортів Corporación América. Її фасад складається з напівпрозорих скляних панелей розміром 7,15 м × 2,2 м.

Вигнуті кути будівлі не мають видимих вертикальних перегородок, що, за словами архітекторів, дозволяє «розчинити межу між інтер’єром та екстер’єром».

Будівля має гібридну структуру: її закритий склом сходовий марш і шахта ліфта утворюють відкритий «хребет» на задній частині, тоді як офісні приміщення висунуті вперед. Кожен поверх уздовж фасаду має подвійну висоту з рівнем мезоніну в центрі.

Нижня частина будівлі, що займає три поверхи, спроєктована як «міська оранжерея», при цьому перший поверх занурений нижче рівня вулиці. На цокольному рівні розташований громадський ресторан, з’єднаний з ліфтовим холом чорними спіральними сходами. На найвищому поверсі облаштована відкрита тераса, також огороджена склом.

Фото: Daniela Mac Adden / Dezeen