У Буенос-Айресі збудували «прозорий» хмарочос

357
Артем Черничко
share share

Архітектурна студія Rafael Viñoly Architects завершила будівництво 16-поверхового офісного хмарочоса Vilo Tower у Буенос-Айресі. Проєкт вирізняється інноваційним дизайном, який поєднує подвійну висоту поверхів із максимальною прозорістю, пише Dezeen.

Споруда, що сягає 60 метрів, розташована вздовж жвавого проспекту і слугуватиме штаб-квартирою оператора аеропортів Corporación América. Її фасад складається з напівпрозорих скляних панелей розміром 7,15 м × 2,2 м.

Вигнуті кути будівлі не мають видимих вертикальних перегородок, що, за словами архітекторів, дозволяє «розчинити межу між інтер’єром та екстер’єром».

Будівля має гібридну структуру: її закритий склом сходовий марш і шахта ліфта утворюють відкритий «хребет» на задній частині, тоді як офісні приміщення висунуті вперед. Кожен поверх уздовж фасаду має подвійну висоту з рівнем мезоніну в центрі.

Нижня частина будівлі, що займає три поверхи, спроєктована як «міська оранжерея», при цьому перший поверх занурений нижче рівня вулиці. На цокольному рівні розташований громадський ресторан, з’єднаний з ліфтовим холом чорними спіральними сходами. На найвищому поверсі облаштована відкрита тераса, також огороджена склом.

Фото: Daniela Mac Adden / Dezeen

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 жовтня 2025
share share
Безодня, яку побудував Кормак Безодня, яку побудував Кормак Лауреата Нобелівської премії не можуть знайти, бо він у поході без зв'язку Лауреата Нобелівської премії не можуть знайти, бо він у поході без зв'язку У Львові оновлять пам'ятну таблицю українській режисерці Ларисі Шепітько У Львові оновлять пам'ятну таблицю українській режисерці Ларисі Шепітько Швеція стала першою країною, яку «призначають» лікарі Швеція стала першою країною, яку «призначають» лікарі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.