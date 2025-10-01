Скейтбордист спустився з хмарочоса у Бразилії — і побив два рекорди Гіннеса

Кінетичний скейт-рамп від Red Bull з’явився на фасаді 22-поверхової будівлі Centro Administrativo Fernando Ferrari у бразильському місті Порту-Алегрі. Ця тимчасова конструкція була створена для місцевого скейтбордиста Сандро Діаса, який встановив два рекорди Гіннеса. Про це пише Designboom.

Діас стартував із платформи на висоті 70 метрів (загальна висота рампи — 88,9 метра) і розвинув швидкість 103 км/год — ці показники стали рекордними. Щоб зробити спуск безпечним, наприкінці рампи встановили спеціальні подушки, які зазвичай використовуються на трасах MotoGP для пом'якшення зіткнень. Спортсмен також використав захист хребта.

Протягом десятиліть місцеві скейтери жартували про те, що будівля Centro Administrativo Fernando Ferrari ідеально підходить для катання, навіть створюючи цифрові макети спуску.

На підготовку та будівництво конструкції пішло близько двох місяців. Оскільки оригінальний бетонний фасад будівлі був непридатний, команда Red Bull покрила його 800 фанерними панелями, створивши найбільший тимчасовий функціональний скейт-рамп у світі. Для підтримки дерев'яних панелей використовувалися металеві компоненти.

Після завершення події всю конструкцію, що важить близько 115 тонн, перероблять: дерев’яні дошки пожертвують місцевим організаціям, а металобрухт піде на вторинну переробку.