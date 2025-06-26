Нова гра Relooted дозволяє повертати африканські артефакти з західних музеїв

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Артем Черничко
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Південноафриканська студія Nyamakop представила нову відеогру Relooted. У ній гравці виконують роль "Робін Гудів", що викрадають африканські артефакти із західних музеїв для їх повернення на батьківщину.

Презентація відбулася на Summer Game Fest у Лос-Анджелесі, пише ARTnews.

Гра є платформером-головоломкою. Дія розгортається в найближчому майбутньому, де "Трансатлантичний договір про репатріацію" зобов'язує музеї повертати артефакти лише з "публічних експозицій". Це змушує їх приховувати цінні експонати у приватних колекціях, звідки гравцям і належить їх викрадати.

Усі артефакти в Relooted базуються на реальних експонатах у західних музеях. Водночас самі музеї вигадані. Команда розробників два роки досліджувала сотні артефактів, обираючи ті, що мали значущі історії викрадення.

Прикладом є барабан Нгаджі, який був викрадений британцями у 1902 році та досі зберігається в Британському музеї. Кожен артефакт у грі відтворений у 3D-моделі на основі доступних фото чи сканів.

Дата виходу гри наразі не оголошена.

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Опубліковано: 26 червня 2025
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