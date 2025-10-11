У Києві запустили інтерактивну карту фермерських ярмарків
У Києві з’явився онлайн-сервіс «єЯрмарок» — інтерактивна карта з актуальними локаціями фермерських ярмарків у різних районах міста.
На ній можна:
- знайти ярмарки поруч за геолокацією
- навести курсор на конкретний намет і побачити, які саме продукти там продають
- переглянути 3D-візуалізацію розміру ярмарку
- відфільтрувати локації за днем тижня.
Дані для карти автоматично завантажуються з офіційного API КМДА.
Це неприбутковий і недержавний проєкт, створений за допомогою ШІ-інструментів. Його автор — київський дизайнер Богдан Неділюк.
Карта доступна онлайн за посиланням.
Фото: КМДА
Опубліковано: 11 жовтня 2025