У Києві запустили інтерактивну карту фермерських ярмарків

У Києві з’явився онлайн-сервіс «єЯрмарок» — інтерактивна карта з актуальними локаціями фермерських ярмарків у різних районах міста.

На ній можна:

знайти ярмарки поруч за геолокацією

навести курсор на конкретний намет і побачити, які саме продукти там продають

переглянути 3D-візуалізацію розміру ярмарку

відфільтрувати локації за днем тижня.

Дані для карти автоматично завантажуються з офіційного API КМДА.

Це неприбутковий і недержавний проєкт, створений за допомогою ШІ-інструментів. Його автор — київський дизайнер Богдан Неділюк.

Карта доступна онлайн за посиланням.

Фото: КМДА