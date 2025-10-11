У Києві запустили інтерактивну карту фермерських ярмарків

Ірина Маймур
У Києві з’явився онлайн-сервіс «єЯрмарок» — інтерактивна карта з актуальними локаціями фермерських ярмарків у різних районах міста.

На ній можна:

  • знайти ярмарки поруч за геолокацією
  • навести курсор на конкретний намет і побачити, які саме продукти там продають
  • переглянути 3D-візуалізацію розміру ярмарку
  • відфільтрувати локації за днем тижня.

Дані для карти автоматично завантажуються з офіційного API КМДА.

Це неприбутковий і недержавний проєкт, створений за допомогою ШІ-інструментів. Його автор — київський дизайнер Богдан Неділюк.

Карта доступна онлайн за посиланням.

Фото: КМДА

Опубліковано: 11 жовтня 2025
