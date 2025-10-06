Кличко анонсував встановлення мобільних укриттів у Києві

Артем Черничко
Рада оборони Києва сьогодні розглянула алгоритм встановлення у столиці мобільних укриттів. Це стало можливим після врегулювання питання на державному рівні, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Нарешті наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення у столиці», — написав Кличко.

Фото: КМДА

За його словами, вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні. Також визначено, якими мають бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним.

Мер додав, що кошти, які районні адміністрації не змогли використати, будуть перенаправлені на закупівлю та встановлення мобільних укриттів.

Раніше міська влада Києва заявляла, що не має права вводити в експлуатацію мобільні укриття, навіть купуючи їх за бюджетні кошти. Це пояснювали відсутністю змін у державному законодавстві, які б регулювали використання таких споруд.

Опубліковано: 06 жовтня 2025
