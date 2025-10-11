У Львові встановлять чотири скульптури — три з них будуть тимчасовими

У межах Тижня скульптури 2025 «Діалоги» у Львові з’являться чотири нові сучасні скульптури.

Три з них встановлять тимчасово, а одна стане постійною частиною міського простору, повідомили у міськраді.

Куратор події, засновник галереї «Я Галерея» Павло Гудімов пояснив, що тема «Діалогів» символізує взаємодію мистецтва з містом та його жителями.

«Скульптура вступає у діалог із простором, історією та людьми. Цього року ми хочемо, щоб Львів заговорив мовою сучасної пластики», — каже він.

Три скульптури будуть встановлені з 15 жовтня 2025 року до 30 листопада 2026 року. Це:

«Зажата» — автор Володимир Семків. Локація: вулиця Леся Курбаса, навпроти Молодіжного театру

«Громовиця» — автор Руслан Тремба. Локація: площа Митна, поруч із Музеєм Пінзеля

«Дідо» — автори з української студії Makhno Studio. Локація: Шевченківський гай (Музей народної архітектури).

Ще одну інсталяцію, «Давид» автора Георга Вольфа, встановлять на проспекті Шевченка, поруч з будинком № 7. Ця скульптура залишиться в місті назавжди.

У міськраді зазначають, що робота «Давид» символізує боротьбу за свободу і протистояння сильнішому ворогу — образ, який резонує з нинішнім часом.

«Тиждень скульптури — це спосіб оживити міські простори і зробити мистецтво частиною щоденного життя львів’ян», — каже керівниця управління культури ЛМР Марта Бешлей.

Цьогорічний фестиваль триватиме на понад 10 локаціях Львова — від площі біля Оперного театру до Jam Factory. Участь беруть понад 20 митців з України, Німеччини та Литви.

Візуалізації: Львівська міська рада