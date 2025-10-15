У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів

Київ планує встановити 500 мобільних укриттів, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Виконавцями будуть райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях.

Мобільне укриття з бетону, представлене в Києві в 2023 році. Фото: КМВА

«Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це й має бути. Адже мова йде про безпеку перебування там людей», — зазначив Кличко.

Міський голова повідомив також, що за останні роки на укриття місто спрямувало понад 7 мільярдів гривень. Відремонтували водночас майже 2000 укриттів. Цього року на укриття виділили 4 мільярдів гривень.

Тим не менше, за словами мера, є райони, де немає метро чи стаціонарних укриттів. Насамперед йдеться про житлові масиви, що віддалені від центру, зокрема лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні.