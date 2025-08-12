Музей науки з укриттям з’явиться у Бучі — обрали місце

Артем Черничко
У місті Буча Київської області визначили місце для майбутнього Музею науки. Про це повідомили у Київській ОВА.

Під музей виділено простір площею близько 2 тисячі м². За проєктом, у будівлі буде передбачено підземне укриття, розраховане на понад 500 осіб.

Приміщення майбутнього Музею науки в Бучі. Фото: КОВА

Музей планується як інтерактивний, інклюзивний та безбар’єрний освітньо-науковий хаб. Діти зможуть проводити досліди й реалізовувати проєкти. Також створять центр самовизначення, де кожна дитина зможе знайти свій шлях у науці, техніці чи творчості, поєднуючи власні здібності з потребами країни.

Музей стане прикладом нової якості освіти, яку можна експортувати в інші регіони та країни, наголошують у Київській ОВА. Наразі триває робота над концепцією, зонуванням простору та збором експонатів.

Опубліковано: 12 серпня 2025
