Крижана експедиція у Києві: IQOS відтворив Антарктиду на кіностудії Довженка

IQOS представив у Києві концептуальний поп-ап, що на дев'ять днів перетворив територію кіностудії Довженка на мініатюрну Антарктиду. Проєкт, що тривав із 27 вересня до 5 жовтня, був присвячений далекому континенту та став креативною платформою для знайомства з новою лінійкою продуктів бренду.

Захід відбувся для повнолітніх користувачів IQOS.

Організатори детально перенесли елементи полярної експедиції в київський простір, уникаючи міських шумів на користь атмосфери спокою криги:

Криголам «Ноосфера». Центральною інсталяцією став ніс криголама, що виринав із крижаних брил. Під ним облаштували ковзанку, де гості могли відчути себе учасниками полярної подорожі.

Льодова кімната. Для повного занурення працювала спеціальна кімната з температурою −14°C. Гості вдягали одяг полярників, щоб спробувати коктейль «Криголам» з крижаного келиха та пограти у морозний гольф.

Бар «Фарадей». Відтворили легендарний найпівденніший бар у світі з тією ж атмосферою та фірмовими коктейлями.

На фудкорті Антарктиду відтворили у смаках, які нагадують пайок дослідника, але у витонченій сучасній подачі. Гостям пропонували скандинавські страви — оселедець, сардини та тунцеві сендвічі, а також японські онігірі.

Увечері на палубі імпровізованого криголама «Ноосфера» відбувалися кінопокази. Завершувала подорож інсталяція «Дім. Спогади» — українська хатина серед криги (спільний проєкт balbek bureau та «Майстерні Чудес»), де працював гіфт-маркет із сувенірами, що символізували участь в «експедиції».

Фото: IQOS