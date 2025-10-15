Крижана експедиція у Києві: IQOS відтворив Антарктиду на кіностудії Довженка

Льоля Гольдштейн
IQOS представив у Києві концептуальний поп-ап, що на дев'ять днів перетворив територію кіностудії Довженка на мініатюрну Антарктиду. Проєкт, що тривав із 27 вересня до 5 жовтня, був присвячений далекому континенту та став креативною платформою для знайомства з новою лінійкою продуктів бренду.

Захід відбувся для повнолітніх користувачів IQOS.

Організатори детально перенесли елементи полярної експедиції в київський простір, уникаючи міських шумів на користь атмосфери спокою криги:

  • Криголам «Ноосфера». Центральною інсталяцією став ніс криголама, що виринав із крижаних брил. Під ним облаштували ковзанку, де гості могли відчути себе учасниками полярної подорожі.
  • Льодова кімната. Для повного занурення працювала спеціальна кімната з температурою −14°C. Гості вдягали одяг полярників, щоб спробувати коктейль «Криголам» з крижаного келиха та пограти у морозний гольф.
  • Бар «Фарадей». Відтворили легендарний найпівденніший бар у світі з тією ж атмосферою та фірмовими коктейлями.

На фудкорті Антарктиду відтворили у смаках, які нагадують пайок дослідника, але у витонченій сучасній подачі. Гостям пропонували скандинавські страви — оселедець, сардини та тунцеві сендвічі, а також японські онігірі.

Увечері на палубі імпровізованого криголама «Ноосфера» відбувалися кінопокази. Завершувала подорож інсталяція «Дім. Спогади» — українська хатина серед криги (спільний проєкт balbek bureau та «Майстерні Чудес»), де працював гіфт-маркет із сувенірами, що символізували участь в «експедиції».

Фото: IQOS

Опубліковано: 15 жовтня 2025
