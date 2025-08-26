IQOS створив заправки для вражень у Львові й Одесі

Бренд IQOS реалізував у Львові та Одесі проєкт у вигляді поп-ап просторів, стилізованих під автозаправні станції. Концепція об’єднала елементи традиційних АЗС з інтерактивними зонами для відвідувачів. На в'їзді гостей зустрічала стела у вигляді табло заправки, що містила такі пропозиції: "Емоційна підзарядка", "Усмішко-монтаж", "Оновлення ресурсів" та "Заміна настрою".

Інтерактивні зони: як це було

Брендовий простір IQOS. Всередині функціонував мінімаркет, де працювали сейлз-менеджери бренду. Можна було запитати все, що цікавить. Були й товари, розроблені спеціально для автомобілістів: фігурки з дорожніми знаками, склоочисники, вогнегасники та холодильники.

Фотозони. На локації був встановлений "фотомат", що дозволяв відвідувачам робити та миттєво друкувати фотографії. Зображення виводилися на екран з камер відеоспостереження, встановлених біля стилізованого автомобіля.

Кастомізація. На "бензоколонках" можна було обрати дизайн, а в спеціально облаштованому бусі фахівці одразу наносили малюнки. Також відвідувачі могли кастомізувати одяг, наприклад, нанести напис на футболку.

На "бензоколонках" можна було обрати дизайн, а в спеціально облаштованому бусі фахівці одразу наносили малюнки. Також відвідувачі могли кастомізувати одяг, наприклад, нанести напис на футболку. Фудзона. У Львові меню складалося з хот-догів, нагетсів і донерів, а в Одесі — з піци та снеків. Також працювали бари з лимонадами, кавою й іншими напоями.

Секретний простір. На локаціях був облаштований таємний простір. Це стилізована кімната з піском та камінням, що імітувала пустелю. Червоне освітлення та дзеркала створювали атмосферу футуристичного фільму.

На локаціях був облаштований таємний простір. Це стилізована кімната з піском та камінням, що імітувала пустелю. Червоне освітлення та дзеркала створювали атмосферу футуристичного фільму. Кіно. На локаціях був кінозал, де щодня показували фільм "Шалений Макс".

Поп-ап простори IQOS функціонували 18–27 липня у Львові та 15–24 серпня в Одесі.