У центрі Києва продають історичний маєток за $9,5 мільйона

У Києві виставили на продаж один із найдорожчих приватних об’єктів столиці — чотириповерховий маєток Ілляшенка на вул. Володимирській, 49.

Відповідне оголошення виклали на OLX.

Маєток площею близько 1350 м² є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його хочуть продати за $9,5 мільйона.

Усередині будівля має парадну вхідну групу, кабінетне планування, мармурові сходи й оздоблення, велику залу для переговорів, більярдну та кафе з професійною кухнею. У комплексі передбачено систему охорони, пожежну сигналізацію, систему центрального кондиціонування та власну службу безпеки. Будівля під’єднана до дизель-генератора й має електропотужність 250 кВт. На території є критий паркінг.

Маєток звели в 1912 році на замовлення Володимира Ілляшенка, голови цінової комісії Київського земельного банку. Потім будівлю орендувало Києво-Печерське управління державного майна.

У 1986 році будівля отримала статус пам’ятки архітектури. Попри це, протягом майже 20 років маєток декілька разів реконструювали, суттєво змінюючи зовнішій вигляд та архітектурні особливості споруди. Зокрема, у 2006 році зміцнили внутрішні й зовнішні несучі конструкції будівлі.

Наразі пам’ятку пропонують купити як офіс класу преміум, потенційне посольство або приватну резиденцію.