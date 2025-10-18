У Києві встановлюють будівельний паркан навколо історичної фабрики на Подолі

У Києві на вулиці Притисько-Микільській, 1 встановлюють будівельний паркан навколо історичної будівлі XVIII століття — головного корпусу колишньої фабрики з виробництва тканин Сави Морозова.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Перов зазначає, що, за даними енциклопедичного довідника «Київ», Сава Морозов викупив будівлю в 1887 році. До цього вона належала парафіяльному училищу. Історія самої ділянки давніша: садиба на розі Притисько-Микільської та Фролівської належала Київському братству, а тут працював шевський цех — одна з двох малих мануфактур Подолу, що пережила пожежу 1811 року. Поруч існував і кушнірський цех, а ремісничі виробництва діяли тут ще з XVIII століття.

Під час радянського періоду в будівлі розміщувалося Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, тоді об’єкт надбудували третім поверхом. У часи незалежності на першому поверсі працювало кафе «Фролівське».

Нині, за словами Перова, паспорт об’єкта на будівлі відсутній, а будівельники стверджують, що планується «реконструкція». Відповідно до законодавства така форма робіт дозволяє знесення будівлі із збереженням фундаменту, каже активіст. Водночас Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надав будівлі жодного охоронного статусу.

Фото: Дмитро Перов; Wikimedia Commons / Martofliak