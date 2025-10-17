Кияни вимагають зняти будівельну сітку з «Будинку з хлібною лавкою» на Ярославовому Валу

На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою демонтувати будівельну сітку та риштування з пам’ятки архітектури «Будинок із хлібною лавкою» на вул. Ярославів Вал, 27.

Автор звернення наполягає на виконанні припису Департаменту територіального контролю від 3 жовтня 2025 року, який зобов’язує прибрати самовільно встановлені конструкції.

У петиції наголошується, що Подільський районний суд ще 25 серпня 2025 року заборонив проводити будь-які роботи на будівлі, а міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного руйнування об’єкта культурної спадщини. Попри судову ухвалу та припис органів контролю, будівельні роботи відновили, а фасад знову закрили сіткою, що, на думку авторів петиції, дозволяє приховувати порушення та фактичне нищення пам’ятки.

За даними громадських активістів, у будівлі проводять так звані «протиаварійні роботи», хоча офіційні дозволи відсутні. Представники ГО «Справжній Київ» повідомляють, що будинок руйнують системно: всередині демонтували внутрішні перекриття та частину несучих конструкцій, знищили історичний дерев’яний декор, перекроїли планування приміщень і перетворили частину простору на склад будівельних матеріалів. Деякі тріщини закладені монтажною піною, а на фасад нанесли пінопласт, що суперечить реставраційним нормам. За оцінкою активістів, через пошкодження несучих балок існує ризик обвалу стіни з боку двору і зниження стійкості другого поверху.

«Будинок із хлібною лавкою» належить ТОВ «Фер-ма», яке пов’язують із бізнесменом Дмитром Федотенковим, оголошеним у міжнародний розшук Інтерполом. З ним також асоціюють ресторанну мережу Tarantino Family, яка раніше анонсувала відкриття нового закладу саме в цьому історичному будинку.

11 жовтня будівлю закрили будівельною сіткою всупереч рішенню суду. За кілька днів завіса впала, але власник повторно її встановив. Після цього активісти звернулися до Нацполіції. У Департаменті територіального контролю Києва підтвердили, що риштування встановлені незаконно. Наразі активісти закликають киян фіксувати будь-які роботи на об’єкті та приходити на «чергування», щоби зберегти пам’ятку.

«Будинок із хлібною лавкою» — єдина будівля, що збереглася від первісної забудови вулиці. Її звели на замовлення титулярного радника Олексія Кобилянського в стилі класицизм. Колись на території садиби були каретна зі стайнею, альтанка та навіть свій фруктовий сад. У самому двоповерховому будинку було три квартири, а на першому поверсі до 1877 року працювала хлібна лавка, що й дала назву обʼєкту культурної спадщини.

Нагадаємо, раніше Подільська окружна прокуратура Києва ініціювала судовий процес , вимагаючи від приватного товариства провести ремонтно-реставраційні роботи та привести пам’ятку до належного стану. Відповідне провадження вже відкрив Київський окружний адміністративний суд.

Підставою для позову стали порушення пам’яткоохоронного законодавства й умов охоронного договору, укладеного між забудовником і департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Йдеться про незаконні будівельні роботи в зазначеній будівлі.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки . У жовтні цього ж року його знову почали розбирати будівельники , попри відкрите кримінальне провадження за статтями 298 і 356 КК України (умисне руйнування пам’яток та самоправство). У квітні 2025 року будівельники без жодних дозвільних документів продовжили знищувати «Будинок із хлібною лавкою».

Фото: БЖ; Дмитро Перов