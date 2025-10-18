У Києві проходить фестиваль від «Сільпо» з музеєм гарбузів, фотозонами й фудкортами

Ірина Маймур
З 17 до 26 жовтня в Києві проходитиме осінній фестиваль «Гелоу Гарбузики» від «Сільпо».

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Подію організували на паркінгу супермаркету на проспекті Володимира Івасюка, 12П, і вона сімейна — з гарбузовим декором, розвагами для дітей та сезонною кухнею.

У межах фестивалю облаштували Музей гарбузів із понад 5000 гарбузів. Серед експонатів — гарбузи-велетні сорту Atlantic Giant вагою понад 250 кг. Два з них виростила родина Кравчуків із Хмельниччини, ще один — фермер Василь Остапчук із Вінниччини. Також відвідувачі можуть побачити 11 різних сортів гарбузів із коротким описом кожного та порадами, де їх найкраще використовувати.

На території працюють осінні фотозони — із трактором, гігантським гарбузом, зробленим із маленьких гарбузів, ванною з м’яких гарбузів та іншими тематичними локаціями. Для дітей встановили надувний батут, гірку та великі хрестики-нолики. Після завершення фестивалю всі неушкоджені гарбузи передадуть притулкам для тварин.

На фудкортах подають сезонні гарбузові страви від шефів Resto, гарбузовий ель від Beermaster Brewery, десерти від «Власної кондитерської» та напої від FEELtred. У меню — гарбузовий брауні, тістечко «Пряний гарбуз», булочки «Гарбузулочки» та хліб «Гарбузик».

Фестиваль працюватиме з понеділка до четверга з 11:00 до 20:00, а з п’ятниці до неділі — з 10:00 до 21:00. Вартість входу — 10 копійок для тих, хто відсканує QR-код у застосунку «Сільпо». Без застосунку — 100 гривень на день. Для дітей до 18 років у супроводі дорослого та пільгових категорій гостей вхід безкоштовний.

Фото: Любов Потапенко

Опубліковано: 18 жовтня 2025
