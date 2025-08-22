Відтворили зошит із чернеткою Акта проголошення незалежності України

322
Ірина Маймур
share share

Компанія “Сільпо” разом із родиною дисидента і народного депутата Левка Лук’яненка відтворили легендарний зошит, в якому була написана чернетка Акта проголошення незалежності України.

Видання отримало назву “Зошит Незалежності”, а прибуток від його продажу спрямують ГО “Азов.Супровід” на підтримку звільнених із полону українських військових та їхніх родин.

У серпні 1991 року Верховна Рада була на канікулах, але спроба державного перевороту у москві змусила депутатів терміново повернутися до Києва.

“У нас настiльки унікальний момент, що ми повинні вирішити основне завдання: проголосити Україну самостійною державою. Якщо ми зараз цього не зробимо — не зможемо ніколи”, — сказав тоді Левко Лук’яненко.

Під рукою він мав лише шкільний зошит, у якому й написав чернетку документа менш ніж за дві години.

24 серпня 1991 року текст ухвалила Верховна Рада — Україна здобула незалежність.

Фото: Олександр Клименко

“Зошит Незалежності” зберіг оригінальну палітурку та чернетку акта на другій сторінці, а решту залишили чистими — для нотаток, ідей і власних текстів.

Наклад зошита обмежений. Він продається у супермаркетах “Сільпо”, на сайті та у мобільному застосунку. Також у застосунку можна подивитися віртуальне звернення Левка Лукʼяненка, а історію Акта проголошення незалежності України дізнатися на лендингу.

Фото; надані пресслужбою “Сільпо”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 серпня 2025
share share
У Києві дозволили знести історичні будівлі Торгового дому на Подолі У Києві дозволили знести історичні будівлі Торгового дому на Подолі Дизайнери створили будівельний матеріал із яєчної шкаралупи Дизайнери створили будівельний матеріал із яєчної шкаралупи Артколекцію Снуп Доґґа з "недопалками" продали на аукціоні за $148 тисяч Артколекцію Снуп Доґґа з "недопалками" продали на аукціоні за $148 тисяч Німецький бренд випустив каблучки з Lego замість дорогоцінних каменів Німецький бренд випустив каблучки з Lego замість дорогоцінних каменів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.