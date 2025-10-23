Кияни просять перевірити ефективність «Київавтодору» — петиція

На сайті Київради 21 жовтня зареєстровано петицію з вимогою провести незалежний аудит діяльності комунальної корпорації «Київавтодор».

Причиною звернення стали «низькі темпи» виконання важливих інфраструктурних проєктів, зокрема у сферах безбар'єрності, облаштування наземних переходів та розвитку сталої мобільності.

Фото: «Київавтодор»

«За останні роки реалізація рішень Київської міської ради у сфері транспортної інфраструктури здійснюється із значними затримками. Частина проєктів, передбачених міськими програмами, не виконана або реалізована з порушенням термінів», – зазначає автор петиції. Це викликає занепокоєння громади щодо ефективності використання бюджетних коштів, додає він.

У петиції дві вимоги:

Провести незалежний аудит діяльності КК «Київавтодор» за останні три роки із залученням представників громадськості, експертного середовища та профільних спеціалістів. За результатами аудиту — розглянути на засіданні Київради можливість запровадження відкритого конкурсного відбору альтернативних виконавців інфраструктурних робіт.

На думку автора, реалізація цієї ініціативи сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів, підвищенню якості міських проєктів і наблизить управління міською інфраструктурою до європейських стандартів.

На момент написання новини петиція зібрала 242 підписи з 6 тисяч необхідних для розгляду. Збір голосів триватиме ще 57 днів.