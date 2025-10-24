У Лондоні встановлять бронзову статую Бріджит Джонс

392
Ірина Маймур
share share

У центрі Лондона з’явиться бронзова статуя Бріджит Джонс — героїні романів Гелен Філдінґ і фільмів студії Working Title, яку зіграла Рене Зеллвегер.

Відкриття відбудеться 17 листопада на Лестер-сквер, повідомляє The Guardian.

Фото: Photo12.com — Collection Cinema / Photo12 via AFP

Скульптуру створила лондонська студія 3D Eye. Вона поповнить колекцію бронзових постатей кіногероїв на Лестер-сквер, де можна побачити Гаррі Поттера, Мері Поппінс, Паддінгтона, Індіану Джонса, Бетмена, Чарлі Чапліна та Джина Келлі.

Продюсер Ерік Феллнер, співголова Working Title, зазначив, що це перша в Лондоні статуя персонажа романтичної комедії.

На церемонії відкриття очікують Рене Зеллвегер, Саллі Філліпс, Чіветеля Еджіофора та Лео Вудолла — акторів останнього фільму серії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця».

Поки невідомо, у якому образі зобразять героїню — з келихом вина й сигаретою, що стали її візитівкою, чи в більш пізньому варіанті із четвертої частини, де Бріджит виховує двох дітей після смерті чоловіка Марка Дарсі.

Нагадаємо, що франшиза стартувала у 2001 році з фільму «Щоденник Бріджит Джонс» і зібрала понад $900 мільйонів у світовому прокаті. Остання частина — «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» — попри реліз лише на стримінгу в США, стала хітом у Британії та за її межами, заробивши понад $100 мільйонів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 жовтня 2025
share share
Київ запускає двоповерховий автобус, подарований Берліном Київ запускає двоповерховий автобус, подарований Берліном Джон Малкович став обличчям нової кампанії JW Anderson Джон Малкович став обличчям нової кампанії JW Anderson Вчені навчилися переробляти батареї з електромобілів на добрива для рослин Вчені навчилися переробляти батареї з електромобілів на добрива для рослин CNN покаже документальний фільм про пограбування Лувру CNN покаже документальний фільм про пограбування Лувру
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.