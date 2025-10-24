У Лондоні встановлять бронзову статую Бріджит Джонс

У центрі Лондона з’явиться бронзова статуя Бріджит Джонс — героїні романів Гелен Філдінґ і фільмів студії Working Title, яку зіграла Рене Зеллвегер.

Відкриття відбудеться 17 листопада на Лестер-сквер, повідомляє The Guardian.

Фото: Photo12.com — Collection Cinema / Photo12 via AFP

Скульптуру створила лондонська студія 3D Eye. Вона поповнить колекцію бронзових постатей кіногероїв на Лестер-сквер, де можна побачити Гаррі Поттера, Мері Поппінс, Паддінгтона, Індіану Джонса, Бетмена, Чарлі Чапліна та Джина Келлі.

Продюсер Ерік Феллнер, співголова Working Title, зазначив, що це перша в Лондоні статуя персонажа романтичної комедії.

На церемонії відкриття очікують Рене Зеллвегер, Саллі Філліпс, Чіветеля Еджіофора та Лео Вудолла — акторів останнього фільму серії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця».

Поки невідомо, у якому образі зобразять героїню — з келихом вина й сигаретою, що стали її візитівкою, чи в більш пізньому варіанті із четвертої частини, де Бріджит виховує двох дітей після смерті чоловіка Марка Дарсі.

Нагадаємо, що франшиза стартувала у 2001 році з фільму «Щоденник Бріджит Джонс» і зібрала понад $900 мільйонів у світовому прокаті. Остання частина — «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» — попри реліз лише на стримінгу в США, стала хітом у Британії та за її межами, заробивши понад $100 мільйонів.