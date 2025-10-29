«Втрачений Київ»: у столиці запускають освітній проєкт про зруйновані пам’ятки

У Києві стартує ініціатива «Втрачений Київ», яку реалізують Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ» та громадська організація «Україна Інкогніта».

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Загальний вигляд Подолу і Братського монастиря. Фото: Wikimedia Commons

Проєкт покликаний повернути пам’ять про архітектурні об’єкти, зруйновані у різні часи, та осмислити втрати, яких зазнав Київ. Серед пам'яток, про які планують поговорити: Богоявленський собор і дзвіниця Братського монастиря, церква Успіння Богородиці Пирогощої, Катерининська, Воскресенська та Введенська церкви.

Перша зустріч відбудеться 31 жовтня о 18:30 у MLYN design hub (вул. Спаська, 36/31). Спікерами події будуть географ Роман Маленков, краєзнавець Єгор Кравець, історик Антон Короб та архітектор Дмитро Горбатюк.

Для відвідування події потрібно зареєструватися.

Організатори наголошують, що подібні зустрічі планують проводити регулярно, а до обговорень у майбутньому запросять і бізнес-спільноту.