На Львівщині на даху школи відбудують втрачену історичну вежу

Ірина Маймур
У Стрию почали реставрацію малого корпусу початкової школи №1 на вулиці Незалежності, 11.

Це пам’ятка архітектури місцевого значення, де в минулому засідав міський уряд, повідомляють у міськраді.

Споруду звели у XVIII–XIX століттях у стилі класицизм з елементами історизму. Як головна адміністративна будівля міста вона працювала близько 100 років до 1939 року.

У XX столітті споруду пристосували під навчальний заклад, однак із часом її технічний стан значно погіршився. Через аварійність пам’ятки ухвалили рішення провести реставраційні роботи з відбудовою втраченої історичної вежі над покрівлею. Раніше вона використовувалася як оглядовий майданчик для нагляду за пожежами у місті.

Цьогоріч розпочали ремонт покрівлі, на який виділили понад 6 мільйонів гривень, з них більш як 2,5 мільйона — це субвенція з обласного бюджету, решта – гроші громади. За проєктом, оновлена будівля буде максимально наближена до свого автентичного вигляду.

Під час реставрації на горищі знайшли старовинні артефакти — листівки, газети, чорнильниці та кахлі. Усі ці речі передадуть до краєзнавчого музею, де вони стануть частиною нової експозиції про історію Стрия.

Фото: Стрийська міська рада

Опубліковано: 30 жовтня 2025
