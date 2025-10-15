У Львові відреставрують церкву XIX століття

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності оголосив тендер на реставрацію церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що розташована на його території.

Про це стало відомо з електронної системи закупівель Prozorro.

Вартість робіт становить 19 мільйонів гривень. Переможця тендеру планують визначити 29 жовтня, а завершити реставрацію — до 30 листопада 2027 року.

Храм є пам’яткою місцевого значення. Він був збудований 1860 року в комплексі колишнього Будинку військових інвалідів. Це перша у Львові споруда, виконана в стилі неовізантизму. Автором проєкту був данський архітектор Теофіл фон Гансен, відомий роботою в Афінах і дослідженнями візантійської архітектури.

Будівля вирізняється характерним муруванням двоколірними пасмами цегли (вишневої та жовтої), аркатурними поясами, куполом, а також біфорними та квадріфорними вікнами.

Після 1939 року каплицю перетворили на склад, через що було знищено частину декору: розібрано скульптури Ципріана Годебського, демонтовано хрести, розписи забілили.

Відновлення почалося в 1993 році з ініціативи курсантів і викладачів університету. Вони встановили нові хрести, відновили ліпнину та створили іконостас. У 1998 році храм освятили як церкву Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України.

Сьогодні будівля зберігає свій історичний вигляд із нетинькованими стінами з двоколірної цегли та оздобленням віконних прорізів.

Фото: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності