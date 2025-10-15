У Львові відреставрують церкву XIX століття

905
Ірина Маймур
share share

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності оголосив тендер на реставрацію церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що розташована на його території.

Про це стало відомо з електронної системи закупівель Prozorro.

Вартість робіт становить 19 мільйонів гривень. Переможця тендеру планують визначити 29 жовтня, а завершити реставрацію — до 30 листопада 2027 року.

Храм є пам’яткою місцевого значення. Він був збудований 1860 року в комплексі колишнього Будинку військових інвалідів. Це перша у Львові споруда, виконана в стилі неовізантизму. Автором проєкту був данський архітектор Теофіл фон Гансен, відомий роботою в Афінах і дослідженнями візантійської архітектури.

Будівля вирізняється характерним муруванням двоколірними пасмами цегли (вишневої та жовтої), аркатурними поясами, куполом, а також біфорними та квадріфорними вікнами.

Після 1939 року каплицю перетворили на склад, через що було знищено частину декору: розібрано скульптури Ципріана Годебського, демонтовано хрести, розписи забілили.

Відновлення почалося в 1993 році з ініціативи курсантів і викладачів університету. Вони встановили нові хрести, відновили ліпнину та створили іконостас. У 1998 році храм освятили як церкву Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України.

Сьогодні будівля зберігає свій історичний вигляд із нетинькованими стінами з двоколірної цегли та оздобленням віконних прорізів.

Фото: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 жовтня 2025
share share
Фонд Вів'єн Вествуд випустив футболки з культовими принтами дизайнерки Фонд Вів'єн Вествуд випустив футболки з культовими принтами дизайнерки О, це ж я: портрети двійників у об’єктиві Ульріка Колетта і Франсуа Брюнеля О, це ж я: портрети двійників у об’єктиві Ульріка Колетта і Франсуа Брюнеля У центрі Києва продають історичний маєток за $9,5 мільйона У центрі Києва продають історичний маєток за $9,5 мільйона Casio створила ретро-годинник до 40-річчя фільму «Назад у майбутнє» Casio створила ретро-годинник до 40-річчя фільму «Назад у майбутнє»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.