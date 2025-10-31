ТРЦ Gulliver у Києві тимчасово припинив роботу

Ірина Маймур
Торгово-офісний комплекс Gulliver біля Палацу спорту в Києві тимчасово припинив роботу.

Як повідомили в «Ощадбанку», заклад зачинено з 22:00 30 жовтня 2025 року з міркувань безпеки.

Причиною називають корпоративний конфлікт між банками-власниками та колишнім власником комплексу — ТОВ «Три О». За даними «Ощадбанку», представники компанії перешкоджають передачі управління та блокують доступ до технічних приміщень, де розташовані інженерні комунікації.

У банку також заявили, що під час відключень електроенергії «Три О» навмисно перевантажує енергомісткі системи, що призводить до перебоїв у роботі комплексу та створює ризики для відвідувачів і орендарів.

«Колишній власник вчиняє дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу та завдають збитків державним банкам», — зазначили в «Ощадбанку».

Зараз Gulliver перебуває у спільній власності консорціуму «Ощадбанку» (80%) та «Укрексімбанку» (20%). Рішення про державну реєстрацію права власності ухвалили 26 липня 2025 року.

Роботу торгового центру відновлять, коли ситуація стабілізується.

Фото: Gulliver

Опубліковано: 31 жовтня 2025
