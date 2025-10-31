У Львові затвердили 16 нових веломаршрутів — їх облаштують за два роки

У Львові з’явиться мережа з 16 радіальних веломаршрутів, що з’єднають райони з центром міста.

Відповідне рішення ухвалив виконком 31 жовтня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Мета проєкту — зробити пересування велосипедом безпечнішим і зручнішим, особливо для мешканців віддалених районів. Над розробкою працювали фахівці департаментів міської мобільності та вуличної інфраструктури, архітектури та просторового розвитку, районних адміністрацій разом із велосипедистами.

У міськраді зазначають, що мешканці віддалених районів уже зараз користуються власними маршрутами до центру, навіть там, де немає повноцінної велоінфраструктури. На деяких відрізках їм доводиться самостійно вирішувати, як рухатися — проїжджою частиною чи тротуаром, якщо безпечнішого варіанту немає.

Фахівці проаналізували, якими шляхами велосипедисти найчастіше їздять містом, і визначили ділянки, де потрібно дооблаштувати або вдосконалити інфраструктуру. Йдеться як про створення нових велодоріжок і смуг, так і про прості рішення — наприклад, нанесення піктограм чи розмежування потоків пішоходів і велосипедистів, щоб зробити рух безпечнішим і зручнішим.

Наразі 63 % веломережі вже облаштовано, а в межах цих 16 маршрутів залишилось дооблаштувати приблизно 55 кілометрів. Для реалізації створили деталізовану дорожню карту. Завершити облаштування планують протягом двох років.

Мапа нових радіальних веломаршрутів

З переліком нових радіальних веломаршрутів можна ознайомитися на сайті міськради.

Паралельно фахівці працюють над створенням навігаційної системи, яка допоможе велосипедистам орієнтуватися вздовж маршрутів. У перспективі також розроблять схему міжрайонних сполучень, що з’єднає мікрорайони між собою.

Ініціатива доповнює Програму розвитку велотранспорту Львівської громади до 2033 року, яка враховує нові потреби міста. Серед них — використання велосипеда як засобу реабілітації людей, що постраждали від війни.

Зараз офіційна довжина веломережі Львова становить понад 140 кілометрів. Перша велодоріжка в місті з’явилася ще у 2011 році.

Фото: Львівська міська рада