У Києві більшість комунальних кінотеатрів потребують ремонту й модернізації

Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації та ремонту, а частина — не функціонує через незадовільний стан приміщень.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на комунальне підприємство «Київський культурний кластер».

Станом на жовтень 2025 року за КП «Київський культурний кластер» закріплено 11 кінотеатрів: «Київська Русь», «Лейпциг», «Флоренція», «Кіото», «Братислава», «ім. Шевченка», «Старт», «Ліра», «Краків», «Київ» та «Загреб».

Із них сім працюють і проводять культурні заходи, але потребують ремонту та оновлення. Наприклад, у «Лейпцигу» та «Старті» організовують творчі вечори та виставки, у «Братиславі» працюють гуртки й майстеркласи, а в «Кракові» з 2023 року функціонує багатофункціональний культурний кластер.

Водночас чотири кінотеатри — «Київська Русь», «Кіото», «Київ» і «Загреб» — не здійснюють основну діяльність через незадовільний стан приміщень. «Київ» і «Загреб» потребують проєктно-кошторисної документації, а у випадку «Київської Русі» та «Кіото» вона вже є, але через карантинні заходи, а потім і воєнний стан, фінансування на ремонти не передбачалось, зокрема і в бюджеті 2025 року.

У 2025 році на утримання, функціонування та ремонтні роботи було закладено 748 тисяч гривень, але бюджетного фінансування на капітальні ремонти не передбачено.

У КМДА зазначають, що в перспективі планують перетворити всі старі кінотеатри Києва на сучасні культурні простори та центри активної молоді.