Василь Байдак купив фільм-призер Берлінале для українських кінотеатрів

429
Ірина Маймур
share share

Український комік Василь Байдак придбав права на бразильський фільм "Блакитна стежка". Його прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 30 жовтня.

Ідея виникла під час шоу "Цейво подкаст", де Байдак розпитував директора компанії "Артхаус Трафік" Іллю Дядика про можливість купити кіно для прокату. Дядик порадив йому саме "Блакитну стежку".

Кошти на фільм зібрали через Patreon подкасту. Байдак назвав це "спільною роботою" з підписниками і пообіцяв зробити все, аби стрічка була доступною в усіх кінотеатрах країни. Комік також звернувся до аудиторії з проханням допомогти обрати афішу для показу.

"Блакитна стежка" (O Último Azul) — антиутопічна драма бразильського режисера Габріеля Маскаро. У головних ролях фільму — Деніз Вайнберг і Родріго Санторо. Сюжет розповідає про 77-річну Терезу, яка відмовляється виконувати наказ влади про переселення літніх людей і вирушає в подорож Амазонією.

Світова прем’єра стрічки відбулася 16 лютого 2025 року в основному конкурсі 75-го Берлінале. Там фільм отримав гран-прі журі — "Срібного ведмедя".

Фото: Василь Байдак

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 серпня 2025
share share
На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км Шерон Стоун не зіграє у перезапуску "Основного інстинкту" Шерон Стоун не зіграє у перезапуску "Основного інстинкту" Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року У Дніпрі старовинні будівлі фабрики перетворили на офісний центр У Дніпрі старовинні будівлі фабрики перетворили на офісний центр
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.