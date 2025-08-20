Василь Байдак купив фільм-призер Берлінале для українських кінотеатрів

Український комік Василь Байдак придбав права на бразильський фільм "Блакитна стежка". Його прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 30 жовтня.

Ідея виникла під час шоу "Цейво подкаст", де Байдак розпитував директора компанії "Артхаус Трафік" Іллю Дядика про можливість купити кіно для прокату. Дядик порадив йому саме "Блакитну стежку".

Кошти на фільм зібрали через Patreon подкасту. Байдак назвав це "спільною роботою" з підписниками і пообіцяв зробити все, аби стрічка була доступною в усіх кінотеатрах країни. Комік також звернувся до аудиторії з проханням допомогти обрати афішу для показу.

"Блакитна стежка" (O Último Azul) — антиутопічна драма бразильського режисера Габріеля Маскаро. У головних ролях фільму — Деніз Вайнберг і Родріго Санторо. Сюжет розповідає про 77-річну Терезу, яка відмовляється виконувати наказ влади про переселення літніх людей і вирушає в подорож Амазонією.

Світова прем’єра стрічки відбулася 16 лютого 2025 року в основному конкурсі 75-го Берлінале. Там фільм отримав гран-прі журі — "Срібного ведмедя".

Фото: Василь Байдак