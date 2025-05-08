На перехресті Хрещатика та Прорізної запрацював безбар'єрний наземний перехід

Наземний безбар’єрний перехід відкрили для пішоходів праворуч від вулиці Прорізної біля станції метро "Хрещатик". Він дублює підземний перехід, який розташований поруч.

Про це повідомили у КМДА.

На переході замінили старе обладнання: контролер, транспортні та пішохідні світлофори. Встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.

Для людей з інвалідністю, осіб старшого віку, батьків із дитячими візочками понизили бортовий камінь, нанесли розмітку, встановили тактильну плитку.

Світлофор працює в адаптивному режимі: на всіх напрямках встановлені детектори транспорту, які дозволяють оптимізувати режими регулювання та зменшити непродуктивні затримки. Виклик зеленого сигналу для пішоходів здійснюється за допомогою сенсорних кнопок у міжпікові години.

Раніше ми писали, що у центрі Києва почали роботи з облаштування безбар’єрного регульованого перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізна.

Фото: КМДА