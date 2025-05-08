На перехресті Хрещатика та Прорізної запрацював безбар'єрний наземний перехід

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Валерія Гуржий
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Наземний безбар’єрний перехід відкрили для пішоходів праворуч від вулиці Прорізної біля станції метро "Хрещатик". Він дублює підземний перехід, який розташований поруч.

Про це повідомили у КМДА.

На переході замінили старе обладнання: контролер, транспортні та пішохідні світлофори. Встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.

Для людей з інвалідністю, осіб старшого віку, батьків із дитячими візочками понизили бортовий камінь, нанесли розмітку, встановили тактильну плитку.

Світлофор працює в адаптивному режимі: на всіх напрямках встановлені детектори транспорту, які дозволяють оптимізувати режими регулювання та зменшити непродуктивні затримки. Виклик зеленого сигналу для пішоходів здійснюється за допомогою сенсорних кнопок у міжпікові години.

Раніше ми писали, що у центрі Києва почали роботи з облаштування безбар’єрного регульованого перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізна.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 08 травня 2025
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