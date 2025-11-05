У Києві встановлять головну ялинку країни за кошти меценатів

На Софійській площі в Києві встановлять головну новорічну ялинку країни за кошти меценатів.

Про це повідомили в КМДА.

Як виглядала ялинка в 2023 році. Фото: КМДА

Фінансування різдвяно-новорічної локації візьме на себе ТОВ «Глобал-декор». Організаторів зобов’язали заощаджувати електроенергію та дотримуватися заходів безпеки.

Ялинку почнуть встановлювати 8 листопада, а відкриють 6 грудня, на День святого Миколая.

Поруч також встановлять невелику ковзанку та кілька будиночків для продажу солодощів і гарячих напоїв. Окремих масових заходів проводити не будуть.