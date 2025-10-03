Суд захистив від забудови архітектурний квартал Добровольського в Києві

Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення, яке захистило від потенційної забудови історичний архітектурний квартал у Печерському районі Києва — на перетині вулиць Бастіонної, Катерини Білокур та Бойчука. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Суд відхилив апеляційну скаргу ТОВ "Апартбудгруп" у справі, ініційованій Київською міською прокуратурою.

Головним аргументом прокуратури стало те, що згадана компанія незаконно зареєструвала сміттєзбірник в одному з дворів архітектурного ансамблю як окрему будівлю.

У суді ТОВ "Апартбудгруп" стверджувало, що ця споруда була збудована приватною особою і передана товариству за угодою. Проте під час розгляду справи, зазначив активіст, було встановлено, що ймовірний «будівельник» народився на 20 років пізніше, ніж ця будівля була фактично зведена.

Колегія суддів не прийняла аргументів забудовника і залишила в силі рішення на користь прокуратури.

Архітектурний ансамбль має важливу історичну цінність. Квартал був збудований після завершення Другої світової війни. Його автор — Анатолій Добровольський, який також проєктував відбудову Хрещатика. Добровольський прагнув відійти від типових радянських проєктів, тому в архітектурному оздобленні кварталу були використані українські етнонаціональні мотиви й народна символіка.

Фото: Дмитро Перов